VRAI OU FAKE Désintox. Covid-19 : un point sur la distribution des vaccins en France

Les autorités françaises seraient-elles incapables de distribuer les doses de vaccin reçues ? C’est ce qu’a sous-entendu le Premier secrétaire du PS Olivier Faure.Les autorités françaises seraient-elles incapables de distribuer les doses de vaccin reçues ? C’est ce qu’a sous-entendu le Premier secrétaire du PS Olivier Faure : « Aujourd’hui, vous avez des doses qui sont déjà arrivées en France et qui ne sont pas distribuées. Vous avez 40% des doses qui sont arrivées en France qui n’ont pas été utilisées pour la vaccination ». Olivier Faure exagère un peu sur les chiffres, mais simplifie surtout le problème. Selon les chiffres du ministère de la Santé, au 1er mars, la France avait reçu 7,2 millions de doses. 68% étaient administrées et 32% au frigo. Ce qui ne veut pas dire qu’elles n’avaient pas été distribuées dans les établissements.Dans le détail, ce chiffre recouvre plusieurs réalités. Au 1er mars, 82% des 4,8 millions de doses Pfizer avaient été inoculées.En revanche, seules 37% des 550 000 doses de Moderna reçues avaient été injectées. Mais ce chiffre bas est un peu trompeur, et s’explique par une très grosse livraison quelques jours avant, qui a fait doubler les stocks. Avant cela, plus de 70% des doses avaient été injectées.Il existe en revanche un problème avec le vaccin AstraZeneca, qui n’était pas autorisé jusqu’à récemment pour les plus de 65 ans, et dont les stocks destinés aux établissements de santé ont été insuffisamment utilisés à cause d’une réticence des personnels soignants. Le taux d’utilisation, autour de 25% la semaine dernière est toutefois appelé à progresser puisque le vaccin est désormais destiné aussi aux personnes de plus de 65 ans. Ce week-end, avec 660 000 injections sur un peu plus de 1,6 million de doses reçues, le taux avait dépassé 40%. Le problème AstraZeneca n’est pas que Français. Fin février, seule une dose sur cinq avait été administrée en Allemagne ou en Italie, et une sur six en Belgique.