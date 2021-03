Désintox. Assurances-vie : les décès des suites d'un vaccin anti-covid sont bien pris en charge

Pas d’assurance vie en cas de vaccin ? À en croire le site d’extrême droite Riposte Laïque, les assureurs refuseraient de verser le capital décès des contrats d’assurance vie à votre bénéficiaire « si vous décédez par suite d’un vaccin contre la Covid ». Selon Riposte Laïque, les assureurs se réfugieraient derrière un statut « expérimental » de ces vaccins.

Si les délais pour approuver ces vaccins ont été réduits, ils ne sont pas expérimentaux pour autant : toutes les phases de test ont été réalisées, et ils ont tous été approuvés par l’agence européenne des médicaments. La rumeur nous vient tout droit du Canada. Une internaute rapportait une conversation avec son assureur : « [Ils ont] confirmé qu’ils ne paieraient PAS ma police parce que le vaccin est expérimental ! » écrivait-elle sur Facebook fin février.

Si la compagnie a reconnu qu’une de ses employées avait bien tenu ces propos, elle a précisé que cette salariée s’était trompée. L’Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) a depuis confirmé que « se faire vacciner n’a pas d'incidence sur la couverture d’assurance-vie » au Canada.

En France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), organe de contrôle de la banque et de l’assurance, confirme à Désintox que « les conditions du décès de l’assuré n’ont aucune incidence sur le versement au bénéficiaire des sommes versées sur un contrat d’assurance vie », qui est un produit d’épargne. Concernant les produits de prévoyance, comme les assurances décès, à leur connaissance, « aucun contrat ne comporte de clauses qui permettraient d’exclure les suites et conséquences d’une vaccination comme cause de décès ».

