Creuse : les centres de vaccination accueillent des patients de départements voisins

Depuis l’ouverture du centre de vaccination de Guéret, en Creuse, le 6 avril dernier, 500 personnes viennent se faire vacciner contre le Covid-19 chaque jour. Parmi elles, des personnes viennent de départements limitrophes, à l’image d’un couple venu de Haute-Vienne, vendredi 30 avril. "Sur Limoges, il y a beaucoup de centres de vaccination, mais pas de disponibilité dans des temps raisonnables, et si on arrive à avoir un premier rendez-vous rapidement, on a un rendez-vous pour la deuxième injection dans l’été, en juillet ou en août, alors qu’à Guéret, c’était très simple", raconte Nadine Mercier. Ces patients représentent entre 10 et 15% des patients.



Un tourisme vaccinal ?

Claude Payen, médecin retraité mobilisé dans le centre de vaccination, confirme avoir vacciné des personnes venues de l’Indre, de la Corrèze, de la Haute-Vienne et même de la région parisienne, qui ont une résidence secondaire ou des parents en Creuse. L’ARS refuse l’idée d’un tourisme vaccinal. L’attribution des doses en Creuse semble en effet proportionnelle au nombre d’habitants, avec 5 800 doses de vaccin chaque semaine, contre 7 300 doses en Corrèze et 11 700 en Haute-Vienne.