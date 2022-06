Covid-19 : le vaccin aurait sauvé 20 millions de vies

"Il y a eu près de 20 millions de vies sauvées en 2021 grâce à la vaccination et près de six millions rien qu’en Europe", affirme Damien Mascret, en s’appuyant sur les chiffres de l’Imperial College de Londres (Royaume-Uni). L’université s’est appuyée sur les chiffres potentiels de surmortalité observée si le vaccin n’avait pas été trouvé.



Prudence avec le rebond de la pandémie

D’autres études ont été menées, notamment en France, pour pouvoir étudier les conséquences du vaccin. Damien Mascret explique : "L’INSEE a calculé la surmortalité observée en France en 2020 sans la vaccination et en 2021, malgré la vaccination. On voit clairement là aussi les redoutables premières vagues et tout de même la surmortalité des vagues suivantes. En 2020, l’INSEE calcule une surmortalité de 46 700 décès dûs au Covid-19, et en 2021, tout de même 39 100 décès en excès". Le journaliste termine en mettant en alerte quant au rebond possible de la pandémie.