Covid-19 : vers une troisième dose de vaccin pour les plus de 65 ans

La Haute Autorité de la Santé préconise une troisième dose de vaccin anti-Covid 19, d'abord pour les plus de 65 ans et les plus fragiles. Sa baisse d'efficacité avec le temps est constatée. Qu'en pensent les premiers concernés ?

L'objectif affiché par l’administration d’une troisième dose de vaccin anti-Covid est de lutter contre la baisse d'efficacité des vaccins. Cette dernière est confirmée par plusieurs études scientifiques. Comment réagissent les principaux concernés ? "On fait bien un rappel pour la grippe, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas une troisième dose", explique une femme. "Je suis d'accord pour une troisième dose, et encore une fois, c'est le [rapport/la balance] bénéfique-risque ; si l'ARS préconise ça, je suivrai ses conseils", juge une autre. Mais certains sont plus dubitatifs.

Contrer le variant Delta

Cette baisse d'efficacité des vaccins est due à l'émergence de nouveaux variants, en particulier le Delta. Cette troisième piqûre de rappel pour les plus de 65 ans devrait renforcer les défenses immunitaires d'une population âgée et plus vulnérable. "Plusieurs études ont montré que d'administrer une troisième dose permettait de réaugmenter la réponse anticorps (...). La troisième dose permet à la fois d'être mieux protégé et d'augmenter la durée de cette protection", explique le professeur Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'Hôpital Saint-Louis de Paris.