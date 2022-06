Covid-19 : vers une nouvelle vague cet été en France ?

Alors que les mesures barrières face au Covid-19 ont été allégées, le nombre de contaminations est en hausse ces derniers jours. "Les cas positifs sont de 22 354, soit une augmentation de 26% sur une semaine, explique la journaliste Frédérique Prabonnaud, présente samedi 4 juin sur le plateau du 19/20 de France 3. Loin des 140 000 cas de début d’avril tout de même, mais l’on pouvait s’attendre à une continuité dans la baisse avec l’arrivée des beaux jours."

Des hospitalisations toujours en baisse

Les spécialistes expliquent cette hausse par le relâchement des mesures barrières mais aussi par l’arrivée de nouveaux sous-variants d’Omicron. Ceux-ci sont plus transmissibles, et l’Université de Genève projette un rebond plus marqué de l’épidémie dans les régions Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Pour le moment, les admissions à l’hôpital restent en baisse, mais la Haute Autorité de santé recommande d’anticiper pour l’automne une campagne de rappel de vaccin pour les personnes les plus à risque.

Parmi Nos sources

Point épidémiologique Santé Publique France



Géodes / Santé Publique France

CovidTracker: nombre de cas (date de prélèvement, moyenne 7 jours)

Admissions à l'hôpital

Prévisions par département de l'Institut de Santé globale de Genève

Haute Autorité de Santé: recommandations vaccinales pour l'automne

Liste non exhaustive