Covid-19 : vers une loi visant à rendre la vaccination obligatoire pour les soignants ?

Face aux réticences de certains soignants au sujet de la vaccination contre le Covid-19, Jean Castex se montre plus pressant. Le Premier ministre a adressé un courrier aux présidents des groupes à l'Assemblée nationale. "Dans ce contexte, je souhaite que le débat sur l'obligation vaccinale puisse être posé", a-t-il notamment écrit. À ce jour, seuls 57% des professionnels des Ehpad ont reçu une première dose.

"C'est mon corps"

Catégorique, une infirmière de Marseille (Bouches-du-Rhône) refuse le vaccin, et ne souhaite pas qu'il lui soit imposé. "C'est inacceptable qu'on nous oblige à faire quelque chose. Je suis assez grande pour réfléchir, et j'en ai marre qu'on réfléchisse pour moi. C'est mon corps, on n'a pas à venir me mettre quelque chose dedans si je n'ai pas envie qu'on le mette", fustige-t-elle. Pour éviter une nouvelle vague, le gouvernement vise 80% de vaccinés chez les soignants d'ici septembre. Pour l'heure, il n'est pas question de rendre la vaccination obligatoire dans le reste de la population.