Covid-19 : un village du Nord privé de médecin, lequel refuse de se faire vacciner

B. Six, P. Montels, J. Vlasseman

Grégory Pamart a fermé son cabinet situé à Jenlain (Nord) il y a déjà un mois, mais il y revient de temps en temps. Médecin généraliste depuis près de deux ans, Grégory Pamart a reçu un courrier de l'Agence régionale de santé (ARS) qui lui interdit d'exercer, car il refuse de se faire vacciner contre le Covid-19. "C'est difficile de complètement comprendre, en tout cas, j'accepte, assure-t-il. J'ai des raisons, je pèse le pour, le contre et je ne souhaite pas faire cette vaccination."

Des patients partagés



Le médecin assume son choix. "Quelle médecine, après ça, je peux proposer à mes patients ? Est-ce que je leur propose une médecine où ils n'ont pas leur mot à dire ?", s'interroge-t-il. Ce choix a des conséquences, car le docteur Pamart est le dernier médecin de ce village de 1 100 habitants. Les patients sont partagés. "C'est un choix personnel, il faut respecter", confie une habitante, tandis qu'une autre pense que "ce n'est pas normal", et qu'un médecin "doit se faire vacciner et vacciner ses clients". Dans un rayon de 20 kilomètres, deux médecins libéraux sont interdits d'exercice, et les autres généralistes du secteur, débordés, ne peuvent pas absorber toutes les demandes. Une solution intolérable pour le maire, Johan Dremaux, qui ne trouve aucun remplaçant.