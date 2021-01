Covid-19 : un deuxième vaccin, celui de Moderna, autorisé en France

Un nouveau feu vert. Le vaccin contre le Covid-19 développé par Moderna "peut être utilisé chez les personnes de 18 ans et plus (...) du fait de son efficacité et de son profil de tolérance globalement satisfaisant", a indiqué vendredi 8 janvier la Haute Autorité de santé (HAS) française. Ce vaccin, qui a reçu mercredi l'autorisation de commercialisation de l'Union européenne, devient ainsi le deuxième à pouvoir être utilisé en France après celui de BioNTech/Pfizer, validé par la HAS le 24 décembre.

>> Covid-19 : sept choses à savoir sur le vaccin Moderna, autorisé par l'Union européenne.

L'essai clinique réalisé par le laboratoire américain concluait à une efficacité de 94% pour empêcher les formes symptomatiques de la maladie Covid-19, a rappelé l'autorité sanitaire. La stratégie vaccinale déjà annoncée (commencer par les populations les plus à risque de forme grave et les plus exposées au risque d'infection) reste valable pour ce vaccin, ajoute la HAS.

Premières livraisons au plus tard durant la "deuxième quinzaine de janvier"

Le vaccin du laboratoire américain peut "y compris" être utilisé chez les personnes "les plus âgées", car si les données chez les plus de 75 ans sont "limitées à ce stade", celles rapportées chez les plus de 65 ans montrent une efficacité de 86,4%. Comme le vaccin BioNTech/Pfizer, celui de Moderna repose sur l'administration de deux doses. Pour ce dernier, un "délai de 28 jours entre les deux doses vaccinales doit être respecté", rappelle la HAS, soulignant qu'il s'agit d'un "seuil minimum".

Les premières livraisons du vaccin Moderna "devraient se faire dans les jours qui viennent", au plus tard durant la "deuxième quinzaine de janvier", a assuré vendredi matin sur la chaîne BFMTV Alain Fischer, le "monsieur vaccins" nommé par le gouvernement.