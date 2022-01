Covid-19 : un centre de vaccination 24h/24 ouvre à Sarrola-Carcopino, en Corse-du-Sud

Un centre de vaccination 24h/24, dans les locaux de SOS Médecins à Sarrola-Carcopino, en Corse-du-Sud, va permettre aux personnes ayant des "horaires parfois atypiques" de se faire vacciner, a expliqué ce samedi 8 janvier sur franceinfo Philippe Mortel, le directeur de cabinet de l’Agence régionale de santé Corse.

franceinfo : Pourquoi ouvrir un centre de vaccination 24h/24 ?

Philippe Mortel : Ce centre rentre dans notre stratégie de développement, et nous avons répondu favorablement à une offre que nous a faite le maire de Sarrola-Carcopino, Alexandre Sarrola, et SOS Médecins pour développer les lieux de vaccination partout sur l'île. Il y aura une équipe médicale armée par SOS Médecins avec un soutien important de la part de la commune. Les gens pourront s'y rendre avec ou sans rendez-vous.

La demande est-elle très forte ?

Il n'y a pas de manque de lieux de vaccination sur la Corse, mais ce centre est situé dans une zone périurbaine avec beaucoup de salariés, d'entrepreneurs qui ont des horaires parfois atypiques. Cette nouvelle offre vient compléter déjà toutes les offres existantes sur l'île. Nous avons déjà des rendez-vous pris en fin de soirée pour des gens qui travaillent.

Cela ne va-t-il pas affecter les moyens mis en place en journée ?

Absolument pas, puisque les moyens existent déjà. SOS Médecins a une offre de service 24h/24 pour les habitants du Grand Ajaccio. Donc, ils apportent un service supplémentaire à la population. On ne remplace pas et on ne prend pas sur les moyens d'autres dispositifs.

Quelle est la situation épidémique en Corse ?

Nous sommes en plein dans la vague Omicron, le variant circule très activement et nous avons un taux d'incidence de 2 450 pour 100 000 habitants, ce qui fait de la Corse la deuxième région la plus touchée en France, après l'Ile-de-France. Le taux de positivité avoisine les 16%. Il nous faut déployer tous les moyens en notre possession. Le système hospitalier en Corse est en grande tension, nous avons dû faire partir deux personnes en évacuation sanitaire sur la Bretagne. Nous avons un taux de saturation des urgences et en réanimation qui est important, ainsi qu'un taux de vaccination plus faible que la moyenne nationale. Nous avons encore 15 points à rattraper pour les personnes âgées et immunodéprimées.