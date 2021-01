Covid-19 : "Tout le monde va pouvoir prendre rendez-vous" pour se faire vacciner, assure un responsable de la plateforme Maiia

La plateforme Maiia, sélectionnée par le gouvernement tout comme Doctolib et Keldoc pour la prise de rendez-vous dans les centres de vaccination contre le Covid-19, est opérationnelle. Mais dans les faits, il est difficile de s'inscrire. "C'est juste une question de temps, tout le monde va pouvoir prendre rendez-vous", a assuré vendredi 15 janvier sur franceinfo Richard Kritter, directeur produit chez Maiia.

franceinfo : Est-ce que la plateforme fonctionne ?

Richard Kritter : Tout fonctionne plutôt bien depuis ce matin 8h, on peut retrouver l'ensemble des centres de vaccination et on a les liens pour les sites qui sont déjà installés avec la prise de rendez-vous en ligne vers les bonnes plateformes.

Comme on a dû adapter en fonction des doses les paramètres des agendas certains centres sont déjà pleins et il va falloir attendre quelques jours ou quelques semaines pour trouver de nouvelles disponibilités. Richard Kritter à franceinfo

C'est juste une question de temps, tout le monde va pouvoir prendre rendez-vous. Pas de soucis.

Est-ce normal ce genre de difficulté ?

Sur la partie téléphone, j'ai vu qu'il y avait quelques soucis, mais compte tenu du nombre d'appels enregistrés simultanément c'est quelque chose que l'on peut comprendre. Sur les parties de prise de rendez-vous en ligne Maiia a très bien tenu la charge. Il n'y a eu aucun problème si ce n'est qu'énormément de rendez-vous ont été pris sur un temps très court et certains centres se retrouvent sans disponibilité. On parle de plusieurs dizaines de milliers de rendez-vous qui ont déjà été pris depuis ce matin sur la plateforme Maiia.

Comment fait-on pour prendre rendez-vous sur Maiia ?

Il faut passer par le site du gouvernement parce que c'est là que vous avez l'intégralité des centres de vaccinations. Vous trouvez le plus proche de chez vous, ensuite vous cliquez sur le bouton "prendre rendez-vous en ligne", vous cliquez, vous arrivez sur la bonne plateforme et là vous suivez les instructions. Vous prenez votre premier et votre deuxième rendez-vous et c'est terminé.

Combien de centre sont disponibles via votre plateforme ?

Une centaine partout en France. Il y a beaucoup de centres qui sont déployés, certains sont en cours de déploiement parce qu'il faut les créer. Cela prend un peu de temps et au fur et à mesure de nouveaux centres vont être déployés.