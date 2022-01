Covid-19 : se dirige-t-on vers la fin de la pandémie ?

La vague Omicron pourrait-elle être la dernière ? Dimanche 23 janvier, l'un des dirigeants de l'Organisation mondiale de la Santé, Hans Kluge, laisse entrevoir cet espoir pour l'Europe, d'ici deux mois. "Il est plausible que la région se dirige vers la fin de pandémie", a-t-il indiqué. La fin espérée d'une pandémie exceptionnelle par son ampleur et sa durée. Il y tout juste deux ans, le monde découvrait les images de Wuhan, une métropole chinoise de 11 millions d'habitants, totalement confinée. Quelques semaines plus tard, les rues des métropoles européennes sont à leur tour désertes.



Un retour à la normale au printemps ?

Fin 2020, l'espoir renaît avec le début de la vaccination. L'année 2021 se vit au rythme des variants : Alpha, Delta, et Omicron. Officiellement, 130 millions d'Européens ont contracté le virus, et 1,74 millions en sont décédés. L'épidémie est-elle derrière nous ? "On va avoir une immunité qui va progressivement couvrir le plus grand nombre de personnes et retrouver un rythme de vie quasi-normale", explique l'épidémiologiste Phillipe Amouyel. L'espoir est attendu pour le printemps. D'ici là, la vague Omicron continue de progresser dans la majeure partie des pays européens.