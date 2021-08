Covid-19 : qui sont les professionnels concernés par l'obligation vaccinale ?

Il s'agit de l'une des professions concernées par l'obligation vaccinale contre le Covid-19. Le 15 septembre prochain, toutes les aides à domicile devront être vaccinées pour pouvoir exercer. À Nancy (Meurthe-et-Moselle), certains se sont résignés. "On est dans une crise très compliquée, et là, je n'ai pas eu d'autre choix que de me faire vacciner", confie une aide à domicile.

Les pompiers aussi concernés

Dans le domaine médical, les personnels soignants des hôpitaux et des maisons de retraite sont ainsi concernés. Médecins, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes ou encore ambulanciers... Le ministère de la Santé a dévoilé une liste exhaustive. Un autre secteur doit se soumettre à la même obligation : celui des pompiers. Pour toutes ces professions, une tolérance sera appliquée jusqu'au 15 octobre, à condition pour le salarié de présenter un test négatif. Passé cette date et sans vaccination complète, il ne pourra plus exercer, et sera alors suspendu, sans rémunération. Toutefois, il ne pourra pas être licencié.



Enfin, concernant les policiers, le ministère de l'Intérieur a prévenu : si le taux de vaccination dans la profession n'atteint pas rapidement les 90% pour les agents en contact du public, la vaccination pourrait, là aussi, devenir obligatoire.