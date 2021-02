Covid-19 : quels sont les effets de la vaccination sur l’épidémie ?

Les contaminations au Covid-19 sont reparties à la hausse après des semaines de baisse. L’Institut Pasteur a fait de nouvelles prévisions, jeudi 25 février. "Quand on regarde ce qui va se passer dans les semaines à venir, on s'aperçoit que sur le nombre de contaminations quotidiennes, la vaccination n’aura quasiment pas d’impact", note le médecin et journaliste Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures de France 2. Mais ces prévisions ne prennent pas en compte de potentielles nouvelles restrictions sanitaires.

Une baisse des hospitalisations

À l’hôpital cependant, la vaccination, même partielle, de la population, a eu pour effet de faire baisser considérablement le nombre d'hospitalisations. "L’encombrement ne sera pas aussi important qu’il aurait pu l’être sans la vaccination, c’est une bonne nouvelle. Mais dans les prévisions, on monte jusqu’à 4 500 hospitalisations par jour, c’est beaucoup trop. Aujourd’hui on est à 1 300 et on voit que les hôpitaux souffrent déjà", ajoute l’expert. Selon les mesures, locales ou globales, prises par le gouvernement, cette courbe pourrait être modifiée radicalement.