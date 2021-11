Covid-19 : quels sont les avantages du vaccin ?

Alors que les contaminations au Covid-19 explosent en France, Marine Le Pen a appelé, mardi 23 novembre, à ne pas en rajouter, asurant que ni le pass sanitaire ni le vaccin ne limiteraient les contaminations. Le journaliste et médecin Damien Mascret apporte son éclairage sur le plateau du 20 Heures.

Le vaccin contre le Covid-19 limite "sans aucun doute" les contaminations, assure le médecin et journaliste Damien Mascret, présent mardi 23 novembre sur le plateu du 20 Heures. "Moins vous êtes contaminés, moins vous risquez de contaminer les autres, or le vaccin réduit le risque de se contaminer", ajoute-t-il. On constate par ailleurs une réduction de risque de contaminer les autres au niveau individuel par les personnes vaccinées, "comme l'ont montré des chercheurs néerlandais", souligne-il.

Une baisse de contagiosité

Enfin, autre avantage à la vaccination : une personne vaccinée est contaminante moins longtemps. "Une étude de l'université de Singapour a conclu que la contagiosité diminue beaucoup plus rapidement pour les personnes vaccinées", explique Damien Mascret.

Parmi nos sources :

MedRxiv

Liste non exhaustive.