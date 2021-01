Covid-19 : quels délais avant de bénéficier d'un rendez-vous pour se faire vacciner ?

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, table sur 1 million de vaccinations contre le Covid-19 réalisées d'ici à la fin du mois de janvier, mais les doses n'arrivent que progressivement. De plus, certaines personnes ont beaucoup de mal à prendre rendez-vous. "On a fait le test : on s'est rendus sur le site sante.fr, où on a accès à la liste des centres de vaccination et où on peut trouver un lien pour prendre rendez-vous en ligne. Mais parfois, c'est impossible de décrocher un créneau avant le mois de mars", explique le journaliste Léopold Audebert sur le plateau du 19/20, lundi 18 janvier.

Impossible de prendre un rendez-vous dans certaines villes

Le journaliste précise qu'il est même parfois impossible de prendre un rendez-vous, comme dans un centre de vaccination à Carcassonne (Aude) qui affiche ce message : "Tous les rendez-vous de vaccination ont déjà été réservés". La demande est en effet de plus en plus forte. "Depuis ce matin, la vaccination est ouverte à toutes les personnes de plus de 75 ans ne vivant pas en maison de retraite, soit environ 5 millions de Français, auxquelles il faut ajouter près de 800 000 autres individus sujets à des pathologies qui les exposent à des complications", poursuit Léopold Audebert.

