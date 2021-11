Covid-19 :  quelles mesures pour limiter la transmission du virus ?

Que faire de plus pour freiner cette nouvelle vague ? La première arme est le vaccin et la fameuse dose de rappel. Neuf millions de personnes éligibles ont reçu leur troisième dose, alors que de nombreuses personnes âgées ne sont toujours pas vaccinées.

À chaque reprise épidémique, la même interrogation revient : comment éviter les formes graves ? Parmi les options sur la table, relancer le télétravail, solution peu à peu délaissée. Une personne sur dix travaille dans une entreprise qui impose au moins un jour de télétravail par semaine, contre deux sur dix au mois d'août. Si la meilleure arme pour limiter la transmission reste le vaccin, son efficacité a tendance à baisser au bout de six mois. Faut-il généraliser la dose de rappel ? 200 000 personnes ont à ce jour reçu une troisième dose le 16 novembre, un record. Une bonne nouvelle mais il faut élargir les publics pour "retrouver un très bon niveau de protection contre les infections et contre la transmission du virus", estime le Pr Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis.

Un demi-million de seniors non-vaccinés

Mais les médecins se heurtent encore à des réticences. 500 000 personnes de plus de 80 ans n'ont reçu aucune dose de vaccin. Les généralistes tentent de convaincre les réfractaires. "On essaie de les prendre par les sentiments, on leur rappelle que le virus peut être extrêmement sévère pour eux", explique Dr Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la fédération des médecins de France. Les efforts paient puisque les rendez-vous pour des premières doses ont augmenté de 20% en une semaine.

