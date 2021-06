Covid-19 : quelle menace représente le variant Delta ?

Faut-il s'attendre à une nouvelle poussée du Covid à cause du variant Delta ? Dans le Gers, deux personnes de 42 et 60 sont décédées, elles n'étaient pas vaccinées. Un plan d'action immédiat a été lancé par l'Agence régionale de santé.

Même s'il ne représente pour l'instant que 10% des contaminations, le variant Delta fait ses premiers morts. Dans le Gers, à l'hôpital d'Auch, un frère et une sœur âgés de 42 et 60 ans, non-vaccinés et souffrant de comorbidités. D'un côté plus de clusters, un peu partout en France et de l'autre une fréquentation en baisse dans les centres de vaccination. Dans l'Ain, on constate une baisse significative. "Au mois de mai, c'était noir de monde, il y avait même des gens debout", déplore le docteur Jean-Marc Kah.

Un Français sur deux a reçu une dose

Pourra-t-on éviter une quatrième vague à la rentrée ? "Selon un scénario médian, on verrait une remontée de l'épidémie vers la fin du mois d'août. Si on atteint une couverture vaccinale de 75% à la mi-août, à ce moment-là on devrait pouvoir absorber la vague épidémique", projette Samuel Alizon, directeur de recherche au CRNS. En effet, le seuil des 5000 malades en réanimation pourrait être atteint si la souche s'avère plus virulente à +120%. Pour l'instant, près de 50% de la population a reçu une dose de vaccin.