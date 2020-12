Covid-19 : "Quand 90% des gens vulnérables seront vaccinés, on pourra imaginer lever les mesures restrictives", indique le Dr Blachier

Les vaccins contre le Covid-19 seront-ils suffisants pour venir à bout de l’épidémie ? "Pour l’instant, les quelques vaccinations qu’il va y avoir en tout début d’année ne permettront en rien de lever les mesures qui sont actuellement mises en place pour éviter une troisième vague", explique l’épidémiologiste Martin Blachier lundi 28 décembre sur France 2.

"On ne sait pas" s’il y aura une troisième vague

Y aura-t-il une troisième vague ? "On ne sait pas. Cela dépendra de comment se sont passées les fêtes de fin d’année et cela dépendra aussi de la manière dont les Français vont retourner au travail début janvier", précise le médecin.



La vaccination doit s’étaler sur plusieurs mois. Pourrait-on aller plus vite ? "Je pense que l’on pourrait aller plus vite et qu’il faut se mettre dans cet état d’esprit. Dès que l’on a les doses, il faut absolument que les personnes vulnérables ciblées se fassent vacciner en masse. Ce n’est que quand il y aura 90% des gens vulnérables qui seront vaccinés que l’on pourra imaginer lever les mesures restrictives", assure le Dr Martin Blachier.







