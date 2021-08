Covid-19 : plusieurs pays optent pour une troisième dose de vaccin

Face à la progression du variant Delta du Covid-19, une troisième dose de vaccin est désormais administrée pour les plus de 60 ans en Israël. D'autres pays vont également adopter cette stratégie. "La Hongrie l'a annoncé également, cela a commencé le 1er août. L'Allemagne s'est positionnée, cela va commencer le 1er septembre, mais uniquement pour les populations les plus fragiles", énumère la journaliste Lise Vogel, présente sur le plateau du 8 Heures de France 2, mardi 3 août.



Alain Fischer favorable à la troisième dose

De plus, ce rappel vaccinal devrait démarrer le 6 septembre au Royaume-Uni. En revanche, rien n'a été tranché en France, "mais on s'en rapproche", note la journaliste. "Le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, s'y est dit favorable, notamment pour les plus fragiles, les très malades, les personnes âgées, et ce, dès le début de l'automne", ajoute Lise Vogel.



Les dernières études montrent que six mois après la deuxième dose, la réponse immunitaire décline, d'où l'intérêt de ce rappel vaccinal. "L'idée est aussi de contrer le variant Delta, poursuit la journaliste. Or, d'après Pfizer, une troisième dose est onze fois plus efficace pour lutter contre ses effets, notamment chez les personnes âgées."