Covid-19 : Pfizer et BioNTech annoncent une efficacité "de 100%" de leur vaccin chez les 12-15 ans

Pour l'instant, les mineurs ne sont pas concernés par la campagne vaccinale en France, mais cette donnée pourrait changer la donne. Pfizer et BioNTech ont annoncé mercredi 31 mars que leur vaccin contre le Covid-19 était efficace à 100% chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans. Les deux laboratoires ont obtenu ces résultats lors d'un essai clinique aux Etats-Unis.

Les essais de phase 3 menés sur 2 260 adolescents aux Etats-Unis "ont démontré une efficacité de 100% et des réponses d'anticorps robustes", se félicitent ainsi les deux entreprises dans un communiqué, ajoutant qu'elles allaient demander aux régulateurs l'approbation du vaccin pour les adolescents et espéraient une possible utilisation chez cette catégorie de population "avant la prochaine rentrée scolaire".

BioNTech avait annoncé mardi vouloir fabriquer 25% de doses supplémentaires de son vaccin en 2021. Cela représente jusqu'à 2,5 milliards de doses en plus du produit. Les capacités de production devraient augmenter en raison de "l'expansion du réseau de production" ainsi que de l'autorisation de tirer six doses d'un flacon, explique l'entreprise dans un communiqué.