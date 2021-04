Covid-19 : Pfizer et BioNTech affirment que leur vaccin est à 100% efficace chez les 12-15 ans

Les laboratoires Pfizer et BioNTech ont annoncé il y a quelques jours par communiqué que leur vaccin contre le Covid-19 serait efficace à 100% chez les jeunes, et notamment chez les 12-15 ans.

Une efficacité totale chez les jeunes, notamment les 12-15 ans. C'est l'annonce faite par les laboratoires Pfizer et BioNTech au sujet de leur vaccin contre le Covid-19 après une étude réalisé aux États-Unis. Pour Damien Mascret, médecin et journaliste à France Télévisions, cela permettra de "protéger les enfants des formes graves" du coronavirus, même si elles restent rares. L'idée étant par ailleurs d'éviter d'avoir "un réservoir de coronavirus, favorisant l'émergence de variants" souligne le spécialiste dans l'édition du 12/13 de France 3 vendredi 2 avril.

Tous les voyants au vert

Dans leur essai, les laboratoires Pfizer et BioNTech se sont assurés de trois facteurs : la tolérance du vaccin, la création d'anticorps et l'absence d'infections. Pour ce dernier point, sur les 2 260 participants à cette expérience, aucun jeune ayant reçu une dose du vaccin - la moitié - n'a contracté le virus, contre 18 cas chez ceux ayant été vacciné par un placebo - l'autre moitié. Pour autant, Damien Mascret l'assure, même si ces résultats sont très satisfaisants, il faudra attendre le deuxième semestre de cette année, voire l'année prochaine, pour espérer vacciner les plus jeunes.