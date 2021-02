Covid-19 : opération vaccination dans les îles bretonnes

La cargaison est précieuse : près de 70 doses du vaccin Pfizer sont acheminées par bateau sur l’Île de Sein dans le Finistère. Sous bonne escorte, cette livraison tant attendue arrive de Brest (Finistère). “C’est précieux pour tout le monde, il faut que tout le monde soit vacciné”, insiste un pompier volontaire. “Dans les îles, on est un petit peu en retrait, mais on n'est pas à l’abri non plus du Covid”, poursuit-il.

Un seul médecin pour toute l’île

La vaccination a lieu au centre de secours sous la responsabilité de l’unique médecin de l’île. Pendant deux jours, 75 habitants de plus de 75 ans ou jugés vulnérables, vont recevoir leur première dose. “Malgré tout, on ne pensait pas que cela viendrait sur l’Île de Sein aussi tôt", admet une vieille dame, surprise par la rapidité de l’accessibilité du vaccin, dans ce territoire reculé. Cette opération vaccination est menée sur l’ensemble des îles bretonnes.

