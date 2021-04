Covid-19 : les personnes vivant avec un proche immunodéprimé pourront être vaccinées dès lundi 26 avril, celles souffrant d'obésité à la mi-mai

Des annonces ont été faites par le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur un élargissement de la campagne de vaccination. La vaccination devrait être ouverte à de nouveaux publics ,"sans pour autant toucher à l'âge général minimum pour pouvoir recevoir le précieux sérum", précise le journaliste Jean-Baptiste Marteau en direct depuis l’avenue de Ségur pour le 19/20 de France 3. "Si vous vivez avec une personne immunodéprimée chez vous, quel que soit votre âge, vous pourrez désormais vous faire vacciner à partir de lundi prochain", le 26 avril, ajoute le journaliste.

Le vaccin Janssen arrive samedi

Les personnes souffrant d’obésité, quel que soit leur âge, devraient avoir accès à la vaccination "probablement à la mi-mai" a dit le ministre de la Santé. La vaccination des moins de 18 ans et des enfants n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour, "mais le cas est à l’étude, et on attend des études internationales sur le sujet", selon Jean-Baptiste Marteau. Enfin, le quatrième vaccin à arriver en France, celui du laboratoire Janssen, sera administré dès samedi 24 avril dans les pharmacies et chez les médecins. Il est réservé aux plus de 55 ans.