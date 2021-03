Covid-19 : Les vaccins "ont une excellente efficacité sur les formes graves", selon l’infectiologue Odile Launay

"Les vaccins ont une excellente efficacité contre les formes graves" du coronavirus, s’est satisfaite mardi 30 mars sur franceinfo l’infectiologue Odile Launay, membre du comité scientifique vaccin Covid-19. "Les expériences en vie réelle sont tout à fait conformes à ce qui avait été obtenu dans les essais cliniques", a-t-elle ajouté. L'infectiologue explique aussi que "la première dose a déjà un effet dès le douzième jour après injection".

franceinfo : Les résultats obtenus avec les vaccins Pfizer et Moderna dépassent-ils aujourd’hui les espérances de départ ?

Odile Launay : Les expériences en vie réelle sont tout à fait conformes à ce qui avait été obtenu dans les essais cliniques, avec en particulier une excellente efficacité sur les formes graves. Les données qu'on a des pays qui ont beaucoup vacciné, par exemple Israël, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis, montrent un impact majeur de cette vaccination sur la circulation du virus.

En France, nous avons vacciné les plus âgés avec une diminution très importante du nombre de cas de clusters dans les Ehpad. Donc oui, ce sont des vaccins qui marchent très bien et on a hâte qu'une proportion plus importante de la population soit vaccinée. Effectivement, ce sont vraiment de très bonnes nouvelles vis-à-vis de cette épidémie.

Ces vaccins, visiblement, participent également à la réduction de la contagiosité ?

Oui, nous commençons à avoir de premières données puisque vous savez qu'au départ, on avait des données sur l'efficacité, mais on ne pouvait pas vraiment conclure sur l'impact sur la transmission. Actuellement, nous avons des données qui montrent que ces vaccins protègent et que la quantité de virus, qu'on appelle la charge virale, dans les prélèvements, est bien plus faible. Évidemment, quand on a un virus plus faible, on a une expression qui va être de plus courte durée et le risque de transmettre est évidemment beaucoup plus faible. Donc, là encore, ce sont des données très importantes et qui vont contribuer à l'efficacité de la vaccination.

Il y a également la question des deux doses, et de leur efficacité. Pouvons-nous dire que la première dose a déjà un effet ?

Oui, la première dose a déjà un effet. Il y a une publication très récente qui montre que la quantité de virus diminue chez un individu infecté dès le douzième jour après la première dose de vaccin. Donc, ce sont des données qui sont très impressionnantes et qui vont permettre de contribuer à diminuer la circulation du virus.