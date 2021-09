Covid-19 : les vaccins moins efficaces face au variant Delta ?

L’institut Pasteur met en garde les Français lundi 6 septembre. "Ils ont pris en compte de nouveaux paramètres. Avec le variant Delta, il y a une baisse d’efficacité des vaccins. D’abord une baisse d’efficacité contre les infections : on sait qu’on était à 80%, on est plutôt autour de 60% de protection. Il y a aussi une baisse d’efficacité contre les formes graves, les hospitalisations", détaille le médecin et journaliste Damien Mascret sur le plateau du 19/20. Il ajoute tout de même que la vaccination est en progrès. "On est à 67% de vaccination complète et on sera probablement autour de 73% assez rapidement puisque c’est la proportion de Français qui ont reçu déjà une première dose."

"Gardez les gestes barrières"

De plus en plus de personnes vaccinées contre le Covid-19 pourraient contracter le virus. "Evidemment, le risque de s’infecter et d’être hospitalisé sera beaucoup plus grand si on n’est pas vacciné que si on est vacciné. Donc, si vous ne l’êtes pas encore, faites-vous vacciner ou en tout cas renforcez en attendant les mesures de protection et notamment le port du masque. Si vous êtes vacciné, puisqu’il y a un petit risque également de s’infecter, là aussi gardez les gestes barrières, gardez le masque. Vous vous protégerez et vous protégerez ceux qui ne sont pas encore vaccinés", suggère Damien Mascret.