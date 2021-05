Covid-19 : les vaccinodromes mettent les bouchées doubles

Au parc des expositions de Toulouse (Haute-Garonne), on devrait vacciner 4 600 personnes, samedi 8 mai, contre 2 000 habituellement. L’accélération a été rendue possible par l’élargissement des horaires, de 8h30 à 23h. Le lieu ambitionne de devenir le plus grand vaccinodrome de France à partir de juin.

Des élargissements d’horaires

"Avec le doublement de superficie, on va être entre 5 000 et 7 000 vaccinations par jour ici", explique Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse. Pour tenir le rythme, les infirmières mesurent les doses et préparent les seringues dans une salle à part. Plus modeste, un centre des Yvelines accélère aussi grâce à une nocturne le vendredi, qui permet de se faire piquer jusqu’à 23 heures. Dans l’agglomération, 200 000 personnes sont encore éligibles à la vaccination.