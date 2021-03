Covid-19 : les pharmacies se préparent à vacciner

Dès la semaine du 15 mars, les vaccins seront possibles dans les pharmacies. A Lille (Nord), les demandes de rendez-vous affluent déjà dans une officine. Dans un premier temps, seules les personnes de plus de 75 ans et de 50 ans souffrant de comorbidités sont concernées. Avant toute injection, il faudra remplir un questionnaire sur son état de santé. Une ordonnance ne sera en revanche pas nécessaire, le pharmacien pourra prescrire lui-même le vaccin si les conditions d’éligibilité sont réunies.

Un site internet pour prendre rendez-vous

Pour soulager les pharmaciens, une start-up, Ordo-clic, vient de lancer un site internet dédié. Les patients pourront prendre rendez-vous en quelques clics dans une officine proche de chez eux. "On a accès de manière assez fine aux stocks qui sont disponibles et qui seront disponibles dans les prochaines semaines, afin de s’assurer que chaque pharmacien qui ouvre des créneaux dans son agenda, ce soit des créneaux qui soient honorables", assure Guillaume Gobert, médecin et fondateur de Ordo-clic.

