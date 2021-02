Covid-19 : les médecins généralistes prêts à vacciner leurs premiers patients

À Vanves (Hauts-de-Seine), le docteur Xavier Pothet est venu retirer à la pharmacie les dix doses du vaccin anti-Covid-19 d'AstraZeneca auxquelles il a le droit, rapporte France 3, mercredi 24 février. Il attendait depuis longtemps cette petite fiole. Un flacon unique par semaine, réservé à ses patients âgés de 50 à 64 ans les plus fragiles. Il doit établir une liste au vu de ses dossiers médicaux. Ceux qui souffrent d’insuffisances cardiaques, respiratoires, d’hypertension ou de diabète sont aussi concernés.

Les doutes ont laissé place à l’impatience

Dans son cabinet, les doutes ont laissé place à l'impatience. “Aujourd’hui, ce n’est plus ‘est-ce que je vais me faire vacciner?’, c’est plus ‘quand vais-je me faire vacciner?’ ou encore mieux : ‘docteur, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que je puisse me faire vacciner’”, témoigne le médecin. Aucun problème pour remplir son agenda, mais il redoute un manque de doses à l’avenir.