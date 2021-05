Covid-19 : les habitants de Strasbourg peuvent se faire vacciner la nuit

À Strasbourg (Bas-Rhin), une pépinière de start-ups se transforme, chaque soir, en centre de vaccination contre le Covid-19 nocturne. Désormais, tous les plus de 50 ans peuvent se faire vacciner, de même que tous les plus de 18 ans ayant un problème de santé. Ces nocturnes sont particulièrement appréciées des actifs.

Des soignants motivés pour piquer le soir

L'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif (IRCAD) met des locaux à disposition, mais aussi du personnel administratif et médical. Les soignants sont motivés pour piquer le soir, même après des journées de 12 ou 14 heures de travail. "On a vu des horreurs qui se sont produites au cours de la première vague, des patients qui avaient peur de venir à l'hôpital, qui ont eu des délais d'intervention très longs, donc j'ai envie de retrouver ma vie professionnelle et personnelle normale", confie la professeure Silvana Perretta, chirurgienne de l'appareil digestif. La campagne de vaccination s'accélère donc, avec des doses qui seront trois fois plus nombreuses dans les semaines qui viennent dans le Grand Est. Pour l'instant, dans le Bas-Rhin, près de 26% de la population est vaccinée.