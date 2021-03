Covid-19 : les dentistes et vétérinaires peuvent désormais vacciner

Après les médecins, les pompiers et les pharmaciens, les dentistes et les vétérinaires vont pouvoir aussi vacciner les Français, rapporte France 2, vendredi 26 mars.

Après les pompiers et pharmaciens, la Haute Autorité de santé a décidé d’autoriser, vendredi 26 mars, les dentistes et les vétérinaires à vacciner les Français contre le Covid-19. Cette initiative devrait permettre d’accélérer la campagne vaccinale en France. En effet, dans l’Hexagone, on compte 18 874 vétérinaires. Parmi eux, le docteur Ronan Petton, vétérinaire à Rennes (Ille-et-Vilaine), est ravi de participer à l’effort collectif.

Des professionnels motivés

"La question ne se pose même pas. On est toujours disponibles, on a toujours été à disposition et s’il faut aider, on aidera sans aucun problème", témoigne-t-il, très enthousiaste. Ici, sa participation à la campagne de vaccination est bien vue par ses clients qui lui font confiance. Les dentistes, qui sont actuellement 42 890 sur le territoire français, vont également avoir le droit de mettre la main à la pâte. Ils peuvent même réaliser les injections directement dans leurs cabinets. "On a une très forte demande", note Benoît Perrier, le secrétaire général de l’Union française pour la santé buccodentaire