Covid-19 : le variant sud-africain est-il plus dangereux ?

Le variant sud-africain est moins présent sur le territoire français que son homologue britannique. Mais est-il plus dangereux ? “C’est vraiment la grosse question aujourd'hui", relève le médecin et journaliste Damien Mascret, lundi 8 février, sur le plateau de France 2. “Peut-être, effectivement, qu’il aurait une agressivité accrue, mais pour l'instant c’est vraiment très hypothétique. La seule chose dont on est sûr pour l’instant c’est qu’il est beaucoup plus contagieux.”

Plus résistant au vaccin

Est-il plus résistant au vaccin ? Malheureusement “on en est à peu près sûr”, note Damien Mascret. En laboratoire, il a été constaté que les vaccins Moderna et Pfizer avaient une efficacité diminuée sur le variant sud-africain. Le vaccin AstraZeneca a lui aussi fait preuve d’une efficacité diminuée, “à tel point que les autorités ont décidé de suspendre la campagne”, explique le journaliste et médecin. Les vaccins Novavax et Janssen ont montré en population une efficacité de 60% sur ce variant.