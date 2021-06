Covid-19 : le variant Delta gagne du terrain en Europe

Depuis lundi 21 juin, une vaste opération de dépistage est organisée sur un site d'Airbus, à Toulouse (Haute-Garonne) après la découverte de cas positifs au variant Delta. 4 600 salariés du site sont appelés par l'Agence régionale de santé à se faire tester. En France, les foyers de contamination au variant du Covid-19 sont encore isolés, mais les autorités sanitaires restent vigilantes, car en Europe, la propagation de ce variant est rapide.



55% plus contagieux que le variant Alpha

En quelques semaines, au Royaume-Uni, il a remplacé les autres variants, représentant ainsi 98% des cas positifs. Le phénomène est similaire au Portugal. Le variant Delta progresse aussi chez nos voisins italiens et allemands. Si ce variant ne représente que 6,9% des cas en France, il est sans doute sous-estimé, car dans notre pays, on ne séquence que 1% des cas positifs, soit dix fois moins qu'au Royaume-Uni. Selon les études, ce variant est 55% plus contagieux que le variant Alpha. Toutefois, au Royaume-Uni, l'augmentation des contaminations touche essentiellement des personnes jeunes et non vaccinées, sans remontée de la mortalité.