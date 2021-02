Covid-19 : le vaccin russe Spoutnik V est efficace à plus de 91%, selon une étude de la revue médicale "The Lancet" validée par des experts indépendants

Le vaccin Spoutnik V, au sujet duquel la Russie avait été accusée de manquer de transparence, est efficace à 91,6% contre les formes symptomatiques du Covid-19, selon des résultats publiés mardi 2 février dans la revue médicale The Lancet. Ces chiffres ont été validés par des experts indépendants. "Les résultats rapportés sont clairs et le principe scientifique de cette vaccination est démontré, ce qui veut dire qu'un vaccin supplémentaire peut désormais rejoindre le combat pour réduire l'incidence du Covid-19", ont estimé deux spécialistes britanniques, les professeurs Ian Jones et Polly Roy, dans un commentaire joint à l'étude.