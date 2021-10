Covid-19 : le vaccin Pfizer disponible en pharmacie

De nombreux pharmaciens ont vu leur stock de vaccins contre le Covid-19 être réapprovisionnés dernièrement. Vendredi 1er octobre, comme beaucoup de ses collègues, Michel Leroy, pharmacien et président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, dispose du vaccin élaboré par le laboratoire Pfizer. C’est devenu possible car les pharmacies n’ont plus à le conserver à moins 70 degrés.

Relancer la campagne de vaccination en France

Plusieurs professionnels de santé se rendent également dans les pharmacies pour se réapprovisionner en stock de vaccins Pfizer. "Aller le chercher au CHU, c’était compliqué pour nous niveau horaire, niveau disponibilité... Et ça nous permet de diversifier l’offre de vaccination", confie le docteur Olivia Vannier, médecin généraliste à Dijon (Côte-d’Or). L’État espère également que cela va permettre de relancer la campagne de vaccination contre le Covid-19 en France