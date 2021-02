Covid-19 : le vaccin AstraZeneca est recommandé pour les personnes de moins de 65 ans

Le vaccin AstraZeneca devrait faire son arrivée prochainement en France. Mardi 2 février, la Haute Autorité de santé (HAS) a toutefois recommandé de l’injecter aux moins de 65 ans, car les informations sont insuffisantes pour les plus âgés. "Il manque des données pour les plus de 65 ans. Ces données vont arriver dans les semaines qui viennent", juge Dominique Le Guludec, présidente de la HAS.

Priorité aux soignants

La priorité va pour l’instant au personnel de santé et aux personnes entre 50 et 65 ans, en particulier celles qui présentent des comorbidités. L’inconvénient du vaccin AstraZeneca est qu’il possède une efficacité de 59,5%, c’est-à-dire moins forte que Pfizer par exemple. Toutefois, les scientifiques rappellent que ce taux reste plus haut que la plupart des vaccins contre la grippe. En outre, les pharmaciens pourraient administrer ce vaccin qui est moins contraignant au niveau de sa conservation.