Covid-19 : le Stade de France se transforme en centre de vaccination géant

Le plus grand stade de France, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), pourra dès le 6 avril recevoir jusqu’à 10 000 candidats au vaccin contre le Covid-19. Les préparatifs sont en cours.

Le Stade de France devrait être le plus impressionnant des "vaccinodromes" mis en place en France. Le plus grand stade, situé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), devrait pouvoir vacciner 10 000 personnes par semaine contre le Covid-19. Il sera opérationnel le 6 avril, et les rendez-vous pourront être pris dès vendredi 2 avril. Des personnels du stade, de la Croix-Rouge ou des pompiers le feront fonctionner. "S’il y a besoin à un moment de passer en sept jours sur sept, 24H/24, parce que les niveaux de vaccination possibles, compte tenu de l’approvisionnement des vaccins, pourront augmenter très vite, nous le ferons", annonce Alexandra Boutelier, directrice générale du consortium Stade de France.

Une trentaine de vaccinodromes en France

Le département est le plus touché de France après le Val-d’Oise. La population qui viendra se faire vacciner devra habiter en Seine-Saint-Denis. Une trentaine de ces vaccinodromes devraient être bientôt mis en place en France, après le Vélodrome de Marseille (Bouches-du-Rhône) et le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines) déjà en fonctionnement.