Covid-19 : le Québec va instaurer un passeport vaccinal obligatoire pour les loisirs

Une nouvelle arme contre le Covid-19. Les Québécois voulant manger au restaurant, sortir dans un bar, fréquenter une salle de sport ou encore assister à un festival devront présenter un passeport vaccinal à compter du 1er septembre, a annoncé mardi 10 août le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé.

Avec la ⬆️ des cas + hospit, la fin des vacances, les conditions sont réunies pour le passeport vaccinal. Nous profiterons des proch sem pour préparer sa mise en place le 1er sept.



2 projets-pilotes permettront de tester l’appli et la lecture du code QR dans les 2 proch sem. pic.twitter.com/81XbRDkVQW — Christian Dubé (@cdube_sante) August 10, 2021

Le Québec est la première province canadienne à implanter le passeport vaccinal, qui sera nécessaire pour quiconque désire "avoir accès aux événements publics à fort achalandage (clientèle) et aux activités à haut taux de contact de socialisation". Le gouvernement provincial doit préciser dans les prochaines semaines quels lieux publics spécifiques auront l'obligation d'exiger le passeport vaccinal, qui sera requis au format papier ou électronique par le biais d'une application gratuite. Des projets-pilotes seront lancés mercredi en collaboration avec des entreprises québécoises pour tester l'application mobile et se préparer au lancement du passeport vaccinal dans trois semaines.

Une quatrième vague de Covid-19 au Québec est, selon le ministre, "inévitable" en raison du variant Delta, "plus dangereux et plus contagieux". Le Québec, deuxième province la plus peuplée au Canada après l'Ontario, a enregistré mardi 234 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. Près de 84% des Québécois ont reçu une première dose de vaccin et 70% sont pleinement vaccinés.