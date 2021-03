Covid-19 : le gouvernement d'accord pour déployer des "vaccinodromes"

En France, le gouvernement semble s'être converti aux fameux "vaccinodromes", de grands centres où l'on vaccine à la chaîne. Une centaine au moins devraient être mis en place prochainement, avec le soutien de l'armée. Parmi les lieux qui devraient abriter les vaccinations, le stade Vélodrome de Marseille (Bouches-du-Rhône), ou encore le Stade de France de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Dans ces super-structures, on peut vacciner de 1 000 à 2 000 personnes par jour.

Vaccination de masse

Le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines) tourne ainsi déjà à plein régime, et beaucoup de personnes attendaient leur rendez-vous avec impatience. "Ça me permet de voir mes petits-enfants", témoigne un patient. Longtemps rejetés par le gouvernement, ces centres géants permettent pourtant de changer d'échelle, et certains demandent d'ailleurs d'étendre, grâce à ces lieux, la vaccination à tous les profils. Le Stade de France sera mis à contribution dès le 1er avril, avec l'objectif de 2 000 personnes vaccinées par jour, sans file d'attente.





Parmi nos sources

- Alain Fischer, coordinateur de la campagne de vaccination sur BFMTV / RMC lundi 22/08/21

- Les Echos du lundi 22/03/21 qui cite le ministère de la Santé

- Service de presse de St Quentin-en-Yvelines



Liste non exhaustive