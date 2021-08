Covid-19 : le Canada va imposer la vaccination obligatoire aux fonctionnaires fédéraux

Le gouvernement canadien a annoncé, vendredi 13 août, que tous les fonctionnaires fédéraux devront être vaccinés contre le Covid-19. Le pays fait face à une quatrième vague du virus, en raison du variant Delta, plus contagieux.

La date d'entrée en vigueur de cette mesure sera précisée au cours des prochaines semaines. Mais elle devrait s'appliquer "rapidement" et au plus tard au mois d'octobre pour le secteur des transports. Ottawa travaille également avec les entreprises publiques, comme Postes Canada, pour que cette mesure s'y applique aussi. Le ministre Dominic LeBlanc, en charge des Affaires intergouvernementales, n'a pas indiqué, lors de son point presse, les éventuelles sanctions auxquelles s'exposeront les fonctionnaires non-vaccinés. Il a expliqué qu'il s'attendait à ce que les salariés se conforment à cette mesure.

Vendredi, 71% des 38 millions de Canadiens avaient reçu une dose d'un vaccin contre le Covid-19, et près de 62% étaient complètement vaccinés. L'annonce survient moins d'un mois avant la réouverture des frontières canadiennes aux voyageurs étrangers vaccinés, prévue le 7 septembre, soit un an et demi après leur fermeture en raison de la pandémie.