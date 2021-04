Covid-19 : l’AstraZeneca moins rejeté qu’il n’y paraît

Le vaccin AstraZeneca est loin de faire l’unanimité à cause de quelques cas de thromboses observés à travers le monde. Mais dans certaines pharmacies, les doses de ce vaccin contre le Covid-19 partent vite, car la demande reste grande. "Il me reste quatre doses destinées à des médecins, donc cette semaine je n’en n’ai pas pour moi cette semaine en tout cas, je suis dans l’incapacité de faire le moindre vaccin", explique Renaud Nadjahi, pharmacien en Île-de-France, qui reçoit une dizaine de flacons par semaine. Depuis la mi-mars, il n’a pu vacciner que 90 patients.

Les patients font confiance aux médecins

Selon ce professionnel, les patients ont confiance en leur médecin dans la globalité. "Si on avait plus de doses on pourrait vacciner plus de personnes, j’ai plus de 100 personnes sur ma liste d’attente", assure-t-il. En France, plus de 3,5 millions d’injections d’AstraZeneca ont été réalisées.