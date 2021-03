Covid-19 : la vaccination élargie aux plus de 70 ans

La campagne de vaccination va être élargie au plus de 70 ans à partir de samedi 27 mars, puis aux enseignants mi-fin avril.

La vaccination s’accélère à partir de samedi 27 mars. Les 70 ans et plus vont pouvoir y prétendre. Ensuite, vers la mi-avril, ce seront les 65 à 69 ans, ainsi que les enseignants qui pourront se faire vacciner. Nouvelle étape, mi-mai, avec la tranche d’âge des 50 à 64 ans. La campagne vaccinale s’ouvrira cet été au moins de 50 ans, soit le reste de la population. Le gouvernement espère qu’au moins 30 millions de premières injections seront effectuées d’ici cet été.

Retard européen

Aujourd’hui, plus de 6,5 millions de personnes ont reçu une première injection et, parmi elles, plus de 2,5 ont reçu deux injections. Ce chiffre-là représente moins de 4% de la population totale. La campagne vaccinale reste la clef pour endiguer l’épidémie. Les pays de l’Union européenne ont accusé du retard en raison de délais de livraisons allongés par les laboratoires comme AstraZeneca. De son côté, le Royaume-Uni a annoncé que près de 25 millions de personnes avaient reçu une première injection.