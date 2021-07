Covid-19 : la vaccination des soignants bientôt obligatoire ?

De nombreux soignants sont opposés à la vaccination. Le personnel doute de l’efficacité du vaccin sur le variant Delta ou craint des effets secondaires mal connus. 57% du personnel de santé en Ehpad et 64% en établissement de santé seulement a reçu jusqu’ici une première dose du vaccin. Un chiffre expliqué par le Chef des urgences de l’hôpital Avicenne de Bobigny, Docteur Frédéric Adnet : "Ce n’est pas un vrai refus. Une enquête auprès de 15 000 soignants a montré que ce sont plutôt des hésitations."

Le projet de loi ne concernerait que le personnel soignant

Ue projet de loi pourrait être présenté prochainement, et ne concernerait que les soignants, comme l’explique la journaliste Béatrice Gelot en direct devant l’hôtel de Matignon dans le 19/20 de France 3, ce vendredi 2 juillet. "Le premier Ministre Jean Castex vient d’écrire à tous les présidents des groupes parlementaires à l’Assemblée Nationale et au Sénat pour suggérer une vaccination obligatoire pour les personnels soignants avec une demande de réponse avant mardi, indique la journaliste. L’exécutif veut aller vite et veut tenter de faire passer une loi en ce sens avant la fin du mois et pour cela il espère une forme d’unité de la classe politique."