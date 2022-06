Covid-19 : la quatrième dose de vaccin est proposée aux plus de 60 ans et aux personnes fragiles

La quatrième dose de vaccin contre le Covid-19 est ouverte aux personnes fragiles et de plus de 60 ans, alors que les cas ne cessent d'augmenter, lundi 27 juin. "Là en ce moment, avec la cinquième vague qui repart, les personnes âgées ont vraiment envie de faire la quatrième dose", constate Sabrine Azzouz, préparatrice en pharmacie. Dans les Alpes-Maritimes le taux d'incidence est de 580 cas pour 100 000 habitants et les plus de 60 ans sont invités à effectuer leur rappel vaccinal.

Une dose pour éviter les formes graves

Ce rappel, en plus d'éviter le risque d'infection, réduit également le risque de forme grave, souligne Dr Damien Mascret, médecin et journaliste France Télévisions. Certains ont déjà prévu de faire cette quatrième dose, ce qui provoque une demande importante auprès des pharmaciens. "Ils ont peur, parce qu'en plus il y a une recrudescence du Covid, donc ils sont tous là en priorité", explique Dino Pizzitola, pharmacien titulaire.