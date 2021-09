Covid-19 : la Nouvelle-Calédonie frappée de plein fouet

Paita, en Nouvelle-Calédonie, est une commune de 24 000 habitants frappée de plein fouet par le Covid-19. Au centre de dépistage, deux patients sont dans un état critique. Ils sont évacués en urgence à l'hôpital. "Ce sont des patients qui présentent des comorbidités, qui justifiaient qu'on les vaccine le plus tôt possible", déplore Joël Kamblock, médecin cardiologue. La situation se dégrade sur toute l'île. 72 décès enregistrés et plus de 6 000 contaminations sont à deux doigts de faire saturer les hôpitaux.

Facteurs de stress et d'anxiété

Pour les soulager, un hôtel a été réquisitionné. Une cinquantaine de malades y résident. Objectif : "éviter le plus possible les facteurs de stress, d'anxiété, que la maladie a engendré (...) on les appelle par leurs prénoms", explique doucement un gérant. Et pour enrayer l'épidémie, la vaccination bat son plein. Des centres s'installent même au pied des immeubles, au plus près des habitants. Mais seulement la moitié de la population a reçu une dose de vaccin.