Covid-19 : la métropole de Nîmes offre des cadeaux pour inciter les jeunes à se faire vacciner

Et si vous pouviez gagner un an d'abonnement de vélo électrique, d'une valeur de 250 euros, simplement en vous vaccinant contre le Covid-19 ? À Nîmes (Gard), la métropole a eu cette idée de jeu, réservé aux 18-25 ans, pour les inciter à recevoir leur première dose. Des tickets de piscine, ou encore des places de concert sont également proposés. Un tirage au sort désignera 34 gagnants, fin juillet.

Accélérer la cadence

En France, seulement 12% des 18-24 ans sont totalement vaccinés. Avec son initiative, la métropole nîmoise a voulu localement accélérer la cadence. "C'est juste pour sensibiliser, et le côté un peu ludique (...). On veut vraiment être au plus proche de ces jeunes pour qu'ils se fassent vacciner", assure Arnaud Julien, conseiller auprès du président de l'agglomération Nîmes Métropole. Pour participer, il faut habiter dans l'une des 39 communes de l'agglomération nîmoise, avoir reçu sa première dose de vaccin et s'inscrire en ligne avant le 18 juillet.