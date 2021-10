Covid-19 : la Chine applique des mesures pour stopper l'épidémie

D’après les informations d’Arnauld Miguet, envoyé spécial de France Télévisions en Chine, il est assez risqué de voyager à travers la Chine ou même de sortir de chez soi. Ainsi, les autorités chinoises ont décidé d'arrêter un train à la suite de la présence d’un cas contact à bord. Résultat : un train arrêté en pleine campagne et 211 passagers qui ont été placés en quarantaine de sept jours même avec un test PCR positif. Des mesures plus que drastiques, pratiquées par la Chine en vue de limiter le plus possible la propagation du virus.





La Chine ne fait pas dans la demi-mesure



Il est aujourd’hui assez difficile de voir du monde dans les trains. Seize villes chinoises sont actuellement confinées. D’autres appliquent une quarantaine forcée à leurs habitants si un cas de Covid-19 est détecté. La Chine pratique la politique du zéro covid. En effet, dès qu’un cas est détecté, tout est fait pour éviter la contagion.