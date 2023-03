Covid-19 : l'Organisation mondiale de la santé met à jour ses recommandations de vaccination

L'OMS estime que les adultes en bonne santé de moins de 60 ans et les enfants et adolescents ayant des comorbidités n'ont pas forcément besoin d'une dose supplémentaire, après la vaccination primaire et une première dose de rappel.

Article rédigé par franceinfo avec AFP France Télévisions

Temps de lecture : 1 min.

Une femme reçoit une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 à Jakarta (Indonésie), le 25 janvier 2023. (EKO SISWONO TOYUDHO / ANADOLU AGENCY / AFP)

Les adultes en bonne santé n'ont pas besoin de dose supplémentaire de vaccin contre le Covid-19, après la vaccination primaire et un premier booster, a estimé l'Organisation mondiale de la santé (lien en anglais) mardi 28 mars. Pour ce groupe de personnes dit à risque moyen, des adultes en bonne santé de moins de 60 ans et des enfants et adolescents de 6 mois à 17 ans ayant des comorbidités, il n'y a aucun risque à recevoir des injections supplémentaires mais "les retours en termes de santé sont faibles", ont déclaré les experts en vaccins de l'OMS. Le Groupe consultatif stratégique d'experts sur la vaccination (SAGE) de l'OMS a publié des recommandations mises à jour. Celles-ci reflètent l'impact d'Omicron et du haut niveau d'immunité désormais atteint dans la population mondiale, du fait des infections et grâce à la vaccination. Les personnes plus âgées, les autres adultes avec des comorbidités, toutes les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes et les travailleurs de santé en première ligne sont invités à davantage de vaccination, à raison d'une dose de rappel après le régime initial de vaccination et un premier rappel. Le SAGE recommande un intervalle de six à douze mois entre les boosters en fonctions des morbidités.