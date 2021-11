Covid-19 : l'OMS accorde l'homologation d'urgence au vaccin Covaxin

Ce vaccin entièrement développé et fabriqué en Inde est le huitième a bénéficié du feu vert de l'Organisation mondiale de la santé.

Un huitième vaccin contre le Covid-19 approuvé par l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé a accordé, mercredi 3 novembre, l'homologation d'urgence au vaccin Covaxin, entièrement développé et fabriqué en Inde. Ce vaccin est recommandé à partir de 18 ans. Il requiert deux doses à quatre semaines d'intervalle, mais se révèle "particulièrement bien adapté aux pays à revenu faible et moyen en raison de la facilité avec laquelle il peut être stocké", explique l'OMS dans un communiqué (en anglais).

Selon son fabriquant, Bharat Biontech, Covaxin peut-être transporté et stocké à long terme à une température de 2 à 8°C, une température de réfrigérateur domestique. L'entreprise souligne également qu'il est conditionné en fiole à doses multiples pour réduire le gaspillage.

Un vaccin à virus inactivé

Le vaccin Covaxin, ou BBV152, est un vaccin à virus inactivé, une technologie relativement classique mais comportant un nouvel adjuvant le rendant plus efficace, selon le fabriquant. C'est cet adjuvant qui le distingue des deux autres vaccins à virus inactivé déjà autorisés par l'OMS, ceux des laboratoires chinois Sinovac et Sinopharm.

L'homologation par l'OMS permet de faciliter la reconnaissance internationale du vaccin et surtout aux agences onusiennes et au système Covax, visant à assurer une répartition équitable des vaccins contre le Covid-19 dans le monde, d'en faire usage. Cette homologation avait déjà été accordée aux vaccins de Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca (l'OMS compte deux vaccins de ce laboratoire, dont l'un fabriqué en Inde), Johnson&Johnson, Sinopharm et Sinovac.