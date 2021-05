Covid-19 : l'engouement des jeunes pour la vaccination

Dans un centre de vaccination contre le Covid-19 situé près d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), beaucoup de jeunes étaient candidats. Leur motivation principale est d'obtenir le passe sanitaire. "J'en ai besoin pour voyager, pour mon boulot à l'étranger", confie un jeune homme au micro de France 2. Certains jeunes sont même prêts à parcourir moult kilomètres pour trouver une place disponible.

Des doses restantes dans les petits centres

Ainsi, un jeune candidat à la vaccination a roulé 1h30 pour rejoindre un petit centre de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne). "Il n'y avait aucun centre, et pas de place, du coup, on est allé sur Doctolib, sur ViteMaDose, et on a trouvé ici", explique-t-il. Dans ces petits centres, il y a en effet plus de chance de bénéficier de doses restantes. Au mois de mai, dans le centre de Castelsarrasin, 200 doses étaient même disponibles, de quoi attirer les habitants des villes voisines. À ce jour, mercredi 26 mai, 15% des moins de 30 ans ont déjà reçu une première dose de vaccin.